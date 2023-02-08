دبلوماسي روسي: نتشاور مع الصين لبدء عملية تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن بلاده تتشاور باستمرار مع شركائها الصينيين حول الحاجة لبدء عملية تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.. لافتا إلى أن موسكو صاغت قرارا يهدف إلى إعفاء "بيونج يانج" من عبء العقوبات وتحفيز جهود التفاوض.



وقال مدير الإدارة - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/ - "من الوهم الاعتقاد بأن مجلس الأمن سيتبنى قرارا بشأن تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية في ظل الظروف الحالية".



وأضاف: أنه "بالنظر إلى رفض العواصم الغربية لأية أفكار لتخفيف الضغوط على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها للصواريخ، فإن فرص الموافقة على قرار سياسي وإنساني من قبل مجلس الأمن الدولي بتخفيف العقوبات على بيونج ينج هي وهمية إلى حد ما".



وتابع: أن هذا لا يعني أننا سنجلس مكتوفي الأيدي، فنحن نعمل بنشاط على تشكيل الرأي العام العالمي ضد نادي العقوبات، الذي يصيب المواطنين العاديين ولا يجدي نفعاً في تحقيق السلام.. معتبرا أن الرفع الجزئي أو الكلي للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية يتطلب تبني قرار جديد.