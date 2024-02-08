 الرجاء بالقوة الضاربة في مواجهة يوسفية برشيد بالدوري المغربي - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرجاء بالقوة الضاربة في مواجهة يوسفية برشيد بالدوري المغربي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:49 م

أعلن الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة يوسفية برشيد مساء اليوم الخميس، في الدوري المغربي.

ويستضيف فريق يوسفية نظيره الرجاء على الملعب البلدي برشيد، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 15 من الدوري المغربي.

وجاء تشكيل الرجاء لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: صابر بوغرين - إسماعيل مقدم - عبد الله خفيفي - يوسف بلعمري.

خط الوسط: المهدي مبارك - محمد مكعازي - محمد زريدة

الهجوم: نوفل الزرهوني - يسري بوزوق - آدم النفاتي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك