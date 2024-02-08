الرجاء بالقوة الضاربة في مواجهة يوسفية برشيد بالدوري المغربي

أعلن الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة يوسفية برشيد مساء اليوم الخميس، في الدوري المغربي.

ويستضيف فريق يوسفية نظيره الرجاء على الملعب البلدي برشيد، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 15 من الدوري المغربي.

وجاء تشكيل الرجاء لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: صابر بوغرين - إسماعيل مقدم - عبد الله خفيفي - يوسف بلعمري.

خط الوسط: المهدي مبارك - محمد مكعازي - محمد زريدة

الهجوم: نوفل الزرهوني - يسري بوزوق - آدم النفاتي.