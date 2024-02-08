شركة هندية تفوز بعقد تصنيع أبواب الطائرة إيرباص إيه 220

وقعت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اتفاقا مع شركة هندية لتصنيع أبواب طائرتها طراز أيه 220 في الهند التي تسعى إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيري كلوت مدير مشتريات أيرباص في الهند قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيودلهي، اليوم الخميس، إن شركة ديناماتك تكنولوجيز ليمتد الهندية ستقوم بتصنيع أبواب خروج الطوارئ لطائرات الشحن والركاب والخدمة من طراز أيه 220، دون الكشف عن التفاصيل المالية للشراكة بين الجانبين.

من ناحيته، قال يودايانت مالهوترا الرئيس التنفيذي للشركة الهندية إنه سيتم توريد الأبواب إلى خط تجميع الطائرة النهائي في أمريكا الشمالية، حيث تحتوي كل طائرة على 8 أبواب من هذا النوع.

وقال ريمي مايلارد رئيس الفرع الهندي إن الصفقة ستساعد أيرباص في زيادة مشترياتها من مكونات الطائرات من الهند حيث تأمل في الوصول إلى 5ر1 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مقابل 750 مليون دولار حاليا.

في الوقت نفسه، فإن هذه الصفقة تمثل دفعة كبيرة لاستراتيجية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "صنع في الهند" التي تستهدف تعميق الصناعات المختلفة في الهند بدءا من صناعة السيارات وحتى وحدات الطاقة المتجددة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة إيرباص هليكوبتر، وهى فرع تصنيع طائرات الهليكوبتر في شركة إيرباص، توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة تاتا التجارية الهندية الكبرى لإنشاء خط تجميع نهائي لطائرات هليكوبتر في الهند.

وقالت إيرباص في بيان إنه بموجب هذه الشراكة "سينتج خط التجميع النهائي طائرة هليكوبتر من طراز إتش 125 الأكثر مبيعا من السلسلة المدنية من إنتاج شركة إيرباص للهند وكذلك للتصدير إلى بعض الدول المجاورة".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط تجميع نهائي لطائرة هليكوبتر من جانب شركة خاصة في الهند.

وبموجب الشراكة، ستقوم شركة " تاتا أدفانسيد سيستمز ليمتد " وهي وحدة تابعة لمجموعة تاتا، بإنشاء خط التجميع مع شركة إيرباص هليكوبتر.