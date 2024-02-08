وزير الداخلية يزور مجمع السجون المفتوحة في البحرين

أجرى اللواء محمود توفيق والوفد المرافق، صباح اليوم، زيارة إلى مجمع السجون المفتوحة البحريني، حيث كان في استقباله لدى وصوله، وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، قدم مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قدم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، إيجازًا حول جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين، منوهًا أن «برنامج السجون المفتوحة، علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية، وحرص الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الارتقاء بتطبيقه، واعتماد أفضل المعايير الدولية في تنفيذ البرنامج».

كما تضمن الإيجاز، أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط إصلاحية، كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيًا في المجتمع.

كما أجرى وزير الداخلية والوفد المرافق، جولة في مجمع السجون المفتوحة، اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم، ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي، وذلك للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي.

وأشاد بما اطلع عليه، خلال تفقده عددًا من المواقع الشرطية، وكذلك التطور الفني والتكنولوجي ومستوى الأداء الأمني المتميز، الذي حققته وزارة الداخلية في مملكة البحرين، الأمر الذي يُسهم في مواصلة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الأمنية التي تموج بها الساحة الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، قدم رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق بن حسن الحسن، إيجازًا أمنيًا، خلال زيارة وزير الداخلية إلى نادي ضباط الأمن العام، صباح اليوم، والتي رافقه خلالها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وتناول رئيس الأمن العام، عددًا من المشاريع الأمنية والتي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والعمل على تطويرها، بما يواكب المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، مشيدًا بمسيرة التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية بالبلدين الشقيقين، ونتائج اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة وما تمتلكه مصر من إمكانيات متطورة وما تقدمه من خدمات أمنية وبرامج تدريبية متميزة للمحافظة على الأمن.

واستعرض رئيس الأمن العام، التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية المتسارعة والتي تلقي بظلالها على محيطنا العربي والإقليمي، وتتطلب السعي المتواصل إلى دعم وتثبيت الاستقرار الأمني، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الاسـتراتيجية الناجحة فـي تعزيـز العمل الأمني بين البلدين.