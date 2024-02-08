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رفع 1065 حالة إشغال طريق في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:34 م

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، تنفيذ حملات موسعة؛ لرفع الإشغالات وإزالة كل التعديات من حرم الطريق العام، والتي أسفرت عن رفع 843 حالة إشغال طريق مخالف بإيتاي البارود.

فيما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، 162 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفي سياق متصل رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، 30 حالة إشغال مخالف، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط 30 حالة إشغال مخالف.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

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