الاحتلال يفرج عن 71 معتقلا من غزة بينهم 19 فلسطينية

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 71 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 19 معتقلة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، لا يزال الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.

وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم، أكثر من 8800، من بينهم أكثر من 3290 معتقلا إداريّا، و661 صنفوا كمقاتلين غير شرعيين من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط، كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 130 شهيدًا و170 إصابة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و840 شهيدًا، و67 ألفًا و317 إصابة.