قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما تأتي في الوقت المناسب»، موضحًا أن «تدخلات الرئيس دائمًا ما تصب في صالح المواطنين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب، وشعوره بصعوبة الوضع الحالي الذي يواجهه المواطن».

وأكمل: «الرئيس تحدث عن الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ووجه الشكر أكثر من مرة للشعب المصري على تضحياته وإخلاصه لدولته وصموده أمام التحديات الناتجة عن الظروف والتحديات العالمية».

ووصف حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة بأنها «تاريخية»، خاصة أن العالم عانى خلال السنوات الماضية، من تداعيات أزمة جائحة كورونا والارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد السادسة من نوعها والتي قدمت للمواطن خلال عامين، قائلًا إنها «تكلف الدولة 180 مليار جنيه، بخلاف الحزمة التي أُقرت في أكتوبر الماضي وكلفت الدولة 80 مليار جنيه».

ولفت إلى التواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أكد أن الوزارة تعمل في تعديل 3 قوانين؛ قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها وتقديمها لمجلس النواب في أقرب وقت.