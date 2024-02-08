تجمع عشرات من الأشخاص في مظاهرة تحت عنوان "التضامن مع فلسطين" أمام جامعة برلين الحرة في العاصمة الألمانية اليوم الأربعاء.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن عدد المشاركين في البداية بلغ 50 شخصا بينما كانت الفعالية مسجلة لـ100 شخص. ولم تقع أي حوادث خلال المظاهرة حتى الآن.

ووقف المتظاهرون في البداية بشكل هادئ أمام المقصف الكبير لجامعة برلين الحرة في منطقة دالم، وكانوا يحملون لافتات مثل "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا النفاق"، كما ارتدى بعضهم الأوشحة الفلسطينية ثم تم ترديد هتافات "فلسطين حرة".

في الوقت نفسه، كان هناك احتجاج مضاد شارك فيه أشخاص يحملون أعلام إسرائيل.

وعلى هامش الاحتجاج، حدثت مشادات كلامية، وقامت الشرطة بالفصل بين رجل يحمل علم إسرائيل وآخر يبدو أنه مؤيد لفلسطين.

وقبل المظاهرة، انطلقت دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر من قبل "لجنة فلسطين بجامعة برلين الحرة". وقالت المتحدثة باسم هذه المجموعة إنه سيتم التظاهر ضد "الأكاذيب والنفاق" في التعامل مع حرب إسرائيل في غزة.

وقال طالب جامعي /22 عاما/ إنه جاء خصيصا من جامعة هومبولت للمشاركة في "الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية". واتهم المشاركون في المظاهرة الإدارات الجامعية باتخاذ مواقف شديدة التحيز لصالح إسرائيل، وبقمع التضامن مع الفلسطينيين عبر الاتهام بمعاداة السامية.

من جانبها، نأت جامعة برلين الحرة بنفسها عن المظاهرة وذكرت أنها قدمت بلاغا بسبب المحتوى الذي تضمنته اللافتات والهتافات، مشيرة إلى أن المسيرة جرت في الشارع ومن ثم فإن الجامعة لم تمنح هذه المسيرة موافقة أو تأييدا، وقالت:" في حال تعدت فعالية غير مصرح بها إلى حرم الجامعة الحرة، فإن الجامعة ستلجأ إذا لزم الأمر إلى استخدام حقها كمالكة للمكان (للالتزام بالقواعد المتبعة في هذا المكان) ".