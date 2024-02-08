استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف طيران الاحتلال منازل في رفح ودير البلح

استشهد 14 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون ليل الأربعاء/الخميس جراء قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن "مواطنين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح، حسبما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الإنترنت /واي نت/.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي أن إسرائيل لن تقبل شروط حماس الأخيرة بشأن صفقة بخصوص الرهائن، لكنه لم يستبعد استمرار المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق مقبول لتأمين إطلاق سراح نحو 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو، في رد على سؤال لأحد الصحفيين حول عرض حماس، قوله "من خلال ما اطلعت عليه، حتى أنت ستقول لا" لعرض حماس.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن "إصرار حماس على وقف طويل الأمد للحرب المستمرة منذ 135 يوما، ووقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، قد أطفأ جذوة تفاؤل بأن إطلاق سراح الرهائن أصبح في المتناول".