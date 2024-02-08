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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله اللبناني يعلن استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين

بيروت - د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:30 ص

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا صباح اليوم "ثكنة برانيت" الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في "ثكنة كريات شمونة" بالأسلحة الصاروخية والمناسبة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات "كفركلا" و"عيتا الشعب" جنوب لبنان. كما قصفت "سهل مرجعيون" والأطراف الغربية لبلدة "طيرحرفا"، وأطراف بلدتي"الجبين" و" الخيام" و"تلة الحمامص" و"سهل الوزاني" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


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