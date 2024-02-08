باريس سان جيرمان يهزم بريست ويتأهل لدور الثمانية في كأس فرنسا

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تأهل باريس سان جيرمان لدور الثمانية لكأس فرنسا لكرة القدم بالفوز على ضيفه بريست بنتيجة 3 / 1 على ملعب حديقة الأمراء مساء أمس الأربعاء.

تقدم الفريق الباريسي بهدفين سجلهما كيليان مبابي ودانيلو بيريرا في الدقيقتين 34 و37.

ونجح ستيف موني مهاجم بريست في تقليص الفارق بهدف سجله في الدقيقة 65.

إلا أن بريست أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ليليان براسير في الدقيقة 69.

واستغل باريس سان جيرمان النقص العددي ليسجل الهدف الثالث عبر مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتأهل لدور الثمانية أيضا كل من ستراسبورج بفوزه على لوهافر3 / 1، ونيس بالفوز على مضيفه مونبيلييه بنتيجة4 / 1، ولوبوي بالفوز على لافال2 / 1، وفالينسيان على سانت بريست بنفس النتيجة، وكذلك أولمبيك ليون على ليل.

وكان رين تأهل بفوز كاسح على سوشو بنتيجة6 / 1 مساء الثلاثاء.

وتختتم منافسات دور الـ16 لكأس فرنسا بمواجهة بين موناكو ضد مضيفه روان مساء اليوم الخميس.