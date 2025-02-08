المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف صادرات 6 مليارات دولار خلال 2025

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن دور المجلس استشاري لوزيري الصناعة والاستثمار يقدم الأفكار والخطط المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المصرية عبر المعارض الخارجية والداخلية والبعثات التجارية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قطاع الصناعات الهندسية يضم 14 قطاعا، من أبرزها الأجهزة الكهربائية المنزلية، وقطع غيار السيارات، والمعدات الصناعية.

وأشار إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نموا سنويًا يتراوح بين 15% إلى 20% منذ عام 2020، لافتا إلى بلوغ قيمة الصادرات العام الماضي 4 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.

وأوضح أن المستهدف تحقيق صادرات هندسية بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2025، في إطار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاستثمار والتصدير، مثل إصدار الرخصة الذهبية وتطبيق نظام الشباك الواحد.

وأضاف أن تركيا والمغرب من أقرب الدول لمصر في مجال الصناعات، مشيرا إلى أن المغرب نجح في جذب استثمارات كبيرة في صناعة السيارات عبر تقديم حوافز وامتيازات للشركات، جعلتها تصدر السيارات اليوم إلى أوروبا بعد أن وفرت سلسلة إمدادات متكاملة داخل البلاد.