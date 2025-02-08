محافظ المنيا يوجه برفع حطام 3 سيارات تسببت في وفاة 9 أشخاص بدائري سمالوط

طالب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إدارة المرور برفع حطام 3 سيارات نقل بينهم تريلا، وتسيير حركة الطريق الدائري في سمالوط، عقب وقوع حادث تصادم بينهم بسبب تهور السائقين والسرعة الزائدة؛ مما تسبب في وفاة 9 أشخاص.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بقيادة اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري في مركز سمالوط ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بين سيارة نقل "تريلا" وسيارتين ربع نقل، مما أسفر عن 9 وفيات.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالانتقال إلى مكان الحادث بصحبة اللواء أشرف عبدالمالك حكمدار المديرية، وإدارة المرور والحماية المدنية، وعويس غرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لأسر الضحايا.

وكشفت المعاينة والتحريات، أن الضحايا هم محمد رمضان محمد، 43 عاما، وعبدالله ضاحي محمد، 32 عاما، ومحمد حمدي عبدالغني، 27 عاما، ومحمد نجاح ناجح، 31 عاما، وشعبان رمضان محمد، 46 عاما، وعلي رجب علي مسعود، 32 عاما، و3 مجهولين الهوية يبذل رجال البحث الجنائي جهودهم؛ للتعرف على هويتهم، وتم نقلهم لمستشفيات سمالوط النموذجي وجراحات اليوم الواحد .

وكلف المستشار المستشار أسامة أبوالخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، فريقا من النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة بسمالوط، وأجرى معاينة لموقع الحادث والسيارات المحطمة، واستعرض محضر التحريات الأولية للحادث والذي كشف أن السرعة الزائدة وتهور السائقين وراء وقوعه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة العمل على كشف هوية بعض المتوفين، وإدارة المرور بتشكيل لجنة فنية لفحص السيارات الثلاث، ومعرفة حالتها قبل وقوع الحادث.

كما كلفت النيابة العامة، مفتش الصحة بإعداد تقرير بالإصابات وسبب الوفاة.

وأوضح الدكتور عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تلقى تعليمات من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا، وتذليل العقبات أمامهم، وصرف إعانة عاجلة لهم.

وجه محافظ المنيا، بتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.