بمناسبة ذكرى وفاة المؤلف الفرنسي هيكتور بيرليوز الخمسين بعد المئة، يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا فنيا، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، ومشاركة عازفة البيانو الإسبانية روساليا جوميز مع عدد من المغنيين الميتزوسوبرانو، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصري، وذلك في الثامنة مساء السبت 2 مارس المقبل.

ولد لويس هيكتور بيرليوز، بمقاطعة كوتاسنت اندرية بجنوب فرنسا، في 11 ديسمبر 1803، ونشأ بحبه للموسيقى، حاز على جائزة روما في التلحين، عام ١٩٣٠، وكان علم من أعلام العصر الرومانتيكي في الموسيقى الفرنسية، وتوفى بيرليوز في ٨ مارس ١٨٦٩، عن عمر يناهز ٦٥ عاماً، بعد أن ترك كثيرا من الأعمال الموسيقية المتميزة.

تميزت أعمال بيرليوز بقوة الحس الدراماتيكي وثراء النص الأوركسترالي، فنال شهرة واسعة في أوربا، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، والموسيقى الدينية، والموسيقى السيمفونية، والإفتتاحيات الأوركسترالية، بالإضافة إلى الأعمال الأدبية والنقدية الكبيرة.

وفي الأسطر التالية تستعرض الشروق أبرز أعمال المؤلف الموسيقي هيكتور بيرليوز.

السمفونية الخيالية

تعتبر السمفونية الخيالية أهم عمل كتبه بيرليوز، ومن أوائل المقطوعات الموسيقية الحديثة التي تسمى بالموسيقى ذات البرنامج، أي التي تعبر عن قصة معينة أو أحداث واضحة، كتبت عام 1830، وهي سيمفونية أوركسترالية كبيرة الحجم مؤلفة من خمس حركات، استوحى بيرليوز فكرتها من أحداث حقيقية في حياته، حيث يصف فيها قصة حبه للممثلة الإيرلندية هارييت سميثسون، ويعبر فيها عن اليأس وفقدان الأمل من أن تبادله هارييت الشعور نفسه، وذلك عن طريق خلقه لشخصية فنان رمزية تمثل شخصيته الداخلية وخيالاته.

فازت هذا السمفونية بجائزة روما للتأليف الموسيقي، وما تزال حتى اليوم من أبرز ما كتب في الفترة الرومانسية، ومن أجمل ما أبدعته عواطف وتخيلات برليوز.



هارولد في إيطاليا

ألف بيرليوز سيمفونية هارولد في إيطاليا عام 1834، بعد زيارته إلى إيطاليا فى بعثة لتعلم الموسيقى نتيجة حصوله على جائزة روما.

تتصنف هارولد في إيطاليا السمفونية رقم 16 لبرليوز، وتتألف من أربعة أجزاء مع فيولا سولو.



قداس الموتى الكبير

ألف بيرليوز قداس الموتى، عام 1837، وهي موسيقى دينية مكونة من ثلاثة أصوات تينور وجوقة وفرقة عملاقة بالإضافة لآلات النفخ النحاسية، عرضت لأول مرة في باريس.



روميو وجولييت

سيمفونية درامية شهيرة، مستلهمة من المسرحية التى تحمل نفس الإسم للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، وتدور أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية، حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو، والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأسوية، عرضت لأول مرة في 24 نوفمبر 1839.



الجنائزية الاحتفالية

سيمفونية مكونة من صوت جوقة مع أوركسترا عملاقة وفرقة عسكرية، طلب منه تأليفها وزير الداخلية الفرنسي دو ريموسات، عام 1840، في الذكرى العاشرة لشهداء الثورة الفرنسية عام 1830، وسميت أيضاً بسيمفونية الموت والنصر.



الكارنفال الروماني

افتتاحية مميزة مخصصة لأمير هوهنزولرن، عرضت لأول مرة في 3 فبراير 1844، في قاعة هيرز في باريس.



لعنة فاوست الأبدية

عمل أوبرالي من أربعة أصوات هم صولو، وجوقة من سبعة أجزاء كاملة، وكورس أطفال وأوركسترا، أطلق عليه اسم «الأسطورة الدرامية»، وعُرض لأول مرة على أوبرا كوميك في باريس، في 6 ديسمبر 1846.



الطرواديون

أوبرا عملاقة مؤلفة من قسمين، القسم الأول تحت عنوان "الطرواديون في قرطاجة" وقدم على المسرح الغنائي في باريس عام 1863، والقسم الثاني تحت عنوان "سقوط طروادة" وقُدِّم للمرة الأولى في "كارلسروهه" عام 1890.

