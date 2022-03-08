المغرب يقرر منح أعضاء اتحاد أرباب العمل تأشيرة عامين

قرر المغرب منح رجال الأعمال الموريتانيين الأعضاء بالاتحاد العام لأرباب العمل تأشيرة دخول المغرب لمدة عامين متعددة الدخول.

وكانت التأشيرة المغربية لا تتجاوز في حدها الأقصى ستة أشهر، وهي شرط للدخول إلى المغرب، بينما لا يتطلب دخول الجزائر وتونس والسنغال ومالي وعدة دول أخرى منها ليبيا أي تأشيرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء بنواكشوط رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد والسفير المغربي بموريتانيا حميد شبار.

واتفق الطرفان على تنظيم منتديين اقتصاديين بموريتانيا والمغرب خلال الشهرين المقبلين سعيا لتنويع وتوسيع دائرة التبادل التجاري وإقامة الشراكات البناءة بين الفاعلين بالقطاع الخاص بالبلدين.

ويربط المغرب موريتانيا خط جوي يومي وطريق برية تمر عبر الصحراء الغربية المتنازع عليها.