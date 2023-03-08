قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، تشهد طفرة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الدولة تتخذ منذ عام 2014 خطوات جادة؛ لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أنها تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.



وذكر أن قطاع الزراعة يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، ويؤثر على التنمية المجتمعية، قائلًا إن الدولة تعمل على استصلاح وزراعة ما يزيد على 3 ملايين فدان.



ولفت متحدث الزراعة، إلى إقامة الدولة مجموعة من المشروعات أحدثت نقلة في القطاع والبنية تحتية وتجهيز الأرض، مستشهدًا بزراعة 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، ومليون فدان بمشروع «مستقبل مصر»، إضافة إلى 600 ألف فدان بـ«تعمير وتنمية سيناء»، و1.5 مليون فدان بـ«الريف المصري الجديد».



وأوضح أن مصر استطاعت تجاوز تداعيات الجائحة والأزمات الدولية والتراكمات العالمية التي أثرت على كل دول العالم، مشيدًا بنجاح الدولة في توفير كل الاحتياجات المحلية للمواطنين.



وأكمل: «نرى جهدًا كبيرًا، قائمة المنتجات الغذائية التي نحقق فيها وفرة ونلبي بها الاحتياجات كبيرة وتزداد يوميًا، كما أن الدولة لجأت لنظام الزراعات التعاقدية؛ من أجل تحقيق وفرة بالأصناف التي نستوردها بشكل أو بآخر».





