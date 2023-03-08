سكرتير عام البحيرة يبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً تنسيقياً موسعا لبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، للعمل على تطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، والعمل على تدريب العاملين بها لزيادة قدرتها فى تقديم الخدمات السريعة والمميزة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل بالمنظومة، وتزويدها بالخدمات التي تهم المواطنين، لاسيما تطوير منظومة إصدار جميع التراخيص المميكنة.

وأوضح ياسر أبو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أن المحافظة أنشأت 15 مركزا لإصدار تراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهذه المراكز تقدم 641 خدمة، لافتًا إلى أن عدد المعاملات السنوية 210 آلاف طلب، بالإضافة لمركز متنقل في مدينة بدر لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وكذا إنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، أن المحافظة تسعى دائما لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030، والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.