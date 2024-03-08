أبو عبيدة: أولويتنا في صفقة التبادل هي وقف العدوان وانسحاب العدو وإغاثة شعبنا وعودة نازحيه

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة، إننا "أمام ما يتردد بين الحين والآخر من تقدم أو اختراق أو تراجع في ملف مفاوضات التهدئة، فقد بات من الواضح أن حكومة العدو المجرمة تستخدم الخداع والمراوغة تتسم بالتخبط والارتباك".



وأوضح: "إننا إذ تعاملنا بإيجابية ولا زلنا مع الوسطاء، فإن أولويتنا القصوى والأولى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل، وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإضافة لشعبنا وعودة نازحيه وإعادة الإعمار".



وأشار إلى أن "هذه القضايا الأساسية والإنسانية لا تنازل عنها ولا يفيد ولا يهم شعبنا ومقاومتنا أي أطروحات لا تتضمن هذه المسلمات الإنسانية، فلا شيء مقدم لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة جراء تمسكه بحقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته".