الإسكندرية: تشغيل 200 أتوبيس لمواحهة ازدحام إيقاف قطار أبي قير

قالت محافظة الإسكندرية، إنه مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة، تم رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات، وتم تشغيل 200 أتوبيس لمواجهة ازدحام إيقاف قطار أبي قير.



ونوه البيان إلى عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري، الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة؛ لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.



وانتهى الاجتماع إلى التزام جهاز تنظيم النقل البري بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفا وهو 200 أتوبيس استكمالا للعدد الفعلي الحالي وهو 136 أتوبيس وذلك في موعد أقصاه أول أبريل المقبل جهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.



وتم تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٩ لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.



وأكدت محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.



كما أكدت على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.