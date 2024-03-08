رئيس التشيك يتلقى تعهدات تكفي لتمويل شراء قذائف مدفعية لأوكرانيا

قال الرئيس التشيكي بيتر بافل، اليوم الخميس، إنه تلقى تعهدات كافية من دول أخرى قادرة على تمويل شراء 800 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا من دول ثالثة خارج إطار الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه".

وأضاف بافل، وهو جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، إن الحكومة التشيكية ستقوم باطلاع 18 دولة بالخطوات التالية.

ومن المقرر أن تصل الذخيرة إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني، الذي يقوم منذ أكثر من عامين بصد الغزو الروسي، أصبح في موقف دفاعي بشكل متزايد بسبب نقص الذخيرة.

ومن ناحية أخرى، زادت روسيا من إنتاجها للأسلحة الدفاعية، كما أنها تتلقى أيضا ذخيرة من كوريا الشمالية وإيران.

وقال بافل خلال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي إنه تم تأمين نحو نصف مليون قذيفة عيار 155 ملليمتر و300 ألف قذيفة عيار 122 ملليمتر من الخارج. وقد تأتي الذخيرة من دول مثل كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا، وفقا للتكهنات.

وأعلنت النرويج مؤخرا أنها ستقدم ما يصل إلى 6ر1 مليار كرونة نرويجية (15 مليار دولار).

كما تعهدت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وكندا والدنمارك وليتوانيا وغيرها بتمويل إمدادات الذخيرة.

وينظر إلى الخطة التشيكية على أنها رد على توقف خطة التكتل لتوريد مليون قذيفة إلى أوكرانيا.