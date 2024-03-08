ظهر ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، على أتم الاستعداد لمباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم، في نهائي كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي النسخة المؤجلة من كأس مصر، موسم 2022-2023.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لملعب المباراة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة، تظهر الملعب على أتم الاستعداد للمباراة.

وتستضيف السعودية نهائي كأس مصر، البطولة الأعرق في البلاد، والتي تقام للمرة الأولى خارج مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض.