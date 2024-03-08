تحية خاصة من جماهير الزمالك للاعبي الفريق قبل قمة الأهلي

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، على الهتاف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، فور النزول إلى أرضية الملعب لأداء عمليات الإحماء، استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وطالبت جماهير الزمالك اللاعبين ببذل أقصى جهد والفوز بمباراة اليوم والتتويج ببطولة كأس مصر .

وفي نفس الوقت قامت الجماهير بالهتاف لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، ليتوجه الأخير لهم ويرد التحية للجمهور.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.