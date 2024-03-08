القوافل الثقافية والفنية تغزو مركز بلاط في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادى الجديد، تنفيذ القوافل الثقافية الداعمة للولاء والإنتماء بقرى المحافظة بتنفيذ فرع ثقافة المحافظة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وأوضح ضياء مكاوى، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، على إستمرار القوافل الثقافية المنفذة بمركز بلاط، حيث اقيمت الفعاليات بمركز شباب بلاط وسط حضور جماهيرى كبير، وتضمنت عرض فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات القومية بجانب محاضرات ثقافية عن أهم المشروعات القومية، بالإضافة إلى أمسية شعرية لشعراء نادى أدب الداخلة شارك فيها الشعراء طارق فراج والشاعر ايمن انور، وفقرات مواهب للاطفال فى الغناء والتمثيل والشعر، وفقرات فنية لفرقة كورال أطفال بيت ثقافة بلاط وعرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، وعلى هامش الفاعليات تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم لفانوس رمضان.

وأوضح، أن جهود رجال الدولة ووزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة ودعمهم لجميع الأنشطة المقدمة، مؤكدا أهمية القوافل الثقافية وما تحتويه من فعاليات تفاعلية في تعميق التفكير لدي النشئ والشباب، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي إهتماما كبيرا بالإستثمار في المشروعات القومية والتنموية، وتنفيذ الأمسيات الشعرية، وفقرات مواهب للأطفال فى الشعر والغناء وعروض لفرق الموسيقى العربية وتقديم كوكتيل من الاغانى الوطنية واغانى الطرب.

وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية ومعارض للمشغولات اليدوية، وسط عرض التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تتميز بالطابع الواحاتي.

وأشار، إلى أن القوافل تشمل جميع مراكز وسوف تختتم الفعاليات بمركز الفرافرة في شهر أبريل المقبل، من خلال المسرح المتنقل المجهز بأجهزة الصوت والإضاءة الحديثة.

من جانبها، قالت إبتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، أن القوافل الثقافية في ظل الإهتمام بالمناطق النائية الحدودية والقوافل الثقافية الداعمة للولاء والإنتماء وتقديم محتوى ثقافى ينشر الفكر المستنير، ويحارب التطرف الإرهاب والإشاعات.

وقالت، إن القوافل تشمل المشروعات التنموية التى حققت حياة كريمة لأبناء مصر، والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الادارية، والمدن الجديدة، والطاقة الشمسية، وقناة السويس الجديدة، وصوامع القمح، والطرق والكباري، واستصلاح 2.5 مليون فدان، ومبادرة حياة كريمة، وتوفير جميع أنواع القاحات كورونا وغيرها، ومشروع مستقبل مصر.

وأشارت، إلى أن بيوت وقصور الثقافة تواصل تنفيذ الأنشطة حيث نفذ قصر ثقافة الخارجة ورشة حكى شعبي عن ليلة الرؤية وفانوس رمضان، ونفذ قصر ثقافة موط ورشة فنية لذوى الهمم ونفذ بيت ثقافة المعصرة فقرات ومواهب فنية للأطفال وورشة حكى عن إستقبال شهر رمضان.