ماونتن ڤيو تطور 500 فدان فى «كيان سيتى» شرق القاهرة بالشراكة مع STM للاستثمار

وقَّعت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقارى اتفاقيةَ شراكة مع STM للاستثمار؛ بهدف تطوير مشروع جديد فى شرق القاهرة بـ«كيان سيتى». يمتدُّ المشروع على مساحة 500 فدان، ويضمُّ أكثر من 1200 فيلا جاهزة للسكن الفورى بمساحات متنوعة.

وقال وائل عز، الرئيس التنفيذى بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو، إن الشراكة مع شركة STM للاستثمار تمثل خطوة استراتيجية هامة؛ حيث تلعب دورًا رائدًا فى تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية قصيرة، مع الحفاظ على أعلى معدَّلات الجودة. ونحن فخورون بالتعاون مع STM للاستثمار، التى تتوافق رؤيتُها مع رؤيتنا فى تطبيق تلك المعايير، والالتزام بمواعيد التسليم. كما أن الموقع الاستراتيجى للمشروع فى كيان سيتى يُمَثِّل إضافة كبيرة؛ حيث يُعتبر من أبرز المواقع الواعدة التى تَضمن سهولةَ الوصول إلى أهم المناطق الحيوية فى شرق القاهرة. ولدينا ثقة أن هذه الشراكة ستُساهم فى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة فى هذا الموقع المتميز، الذى يُعَدُّ نقطة محورية لمستقبل المنطقة.

وقال عبد الرحمن الجوهرى، العضو المنتدب لشركة STM للاستثمار: إن الشراكة مع ماونتن فيو يُعَدُّ إضافةً نوعية لمسيرة STM للاستثمار فى تقديم مشروعات عقارية تُحاكى أعلى معايير الجودة والتميز العالمية، ونَثِقُ فى تحقيق إضافةٍ قَيِّمَة ومتبادَلة لسِجِلِّ الشركتين، ونتطلع لأن تكون بداية لتعاون مثمر فى العديد من المشروعات مستقبلًا.

وأضاف المهندس وائل لطفى، الرئيس التنفيذى بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: «نهدف من خلال تعاوننا مع STM للاستثمار إلى تطوير مشروع سكنى متميز يعتمد على أحدث معايير التصميم والتخطيط العمرانى؛ ليُواكب احتياجات السوق المستقبلية، ويعكس التوجهاتِ الحديثةَ فى القطاع العقارى. إن مشروعنا الجديد يتمتَّع بموقع استراتيجى فى شرق القاهرة بكيان سيتى، ويُعَدُّ نقطة مِحورية للنمو العمرانى المُسْتَدَام، ما يعكس رؤيتَنا الدقيقة لاختيار الأراضى ذات الإمكانات المستقبلية الواعدة.