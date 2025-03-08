مصر بالأحمر وجنوب أفريقيا بالأصفر في إياب تصفيات المحليين

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة غدا الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 9:30.

حضر الاجتماع الفني للمواجهة التي تقام غدًا الأحد علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر للمحليين ومحمد عيد مسئول المهمات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في جنوب أفريقيا.