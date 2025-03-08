أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق مسابقة الأم المثالية للعاملات بالتربية والتعليم لعام 2025، وذلك في إطار الحرص على تكريم نماذج العطاء والتضحية وتسليط الضوء على قصص الأمهات الملهمات اللاتي قدمن عطاء وتضحية استثنائية.

وأكد أن المستهدفات من المسابقة هن الأم المثالية من المعلمات، الأخصائيات، الإداريات، الأم المثالية من الخدمات المعاونة، الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال، إن الشروط العامة تشمل أن تكون على رأس العمل، ألا يقل السن عن 50 عاما، أن تكون الأم تحملت مسئولية أبنائها بمفردها ورأت نفسها أنها تستحق التكريم، لديها ابن أو ابنة رأى وشعر ما تحملت به والدته من مسئولية وتضحية وأراد أن يكرمها، وبالنسبة للأم المثالية لابد أن تكون من المعلمات الأخصائيات والإداريات وأن يكون لها قصة عطاء متفردة، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالِ أو في الفرق النهائية بالكليات.

كما أوضح أن الشروط بالنسبة للأم المثالية للخدمات المعاونة أن يكون لها قصة عطاء متفردة والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، بالنسبة للأم المثالية ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون لها قصة عطاء متفردة أن يكون لها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتميزا في أحد المجالات الرياضية، العلمية، الفنية، وحرصت على دمج الابن في المجتمع.



وأشار دياب، إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم ملء استمارة الترشيح من التربية الاجتماعية أو العلاقات العامة، وتقديم السيرة الذاتية للأم المرشحة شاملة قصة في تربية الأبناء والتحديات التي مرت بها مكتوبة بخط واضح على الكمبيوتر، صورة من المؤهل الدراسي للأم وللأبناء، صورة بطاقة الرقم القومي للأم وللأبناء، 2 صورة شخصية حديثة للأم صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، وشهادة وفاة الزوج للأم الأرملة، صورة شهادة تدل على تفوق الابن ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البطولات، وصور مؤهل الأبناء، الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.



ولفت دياب، إلى أنه يحق للأبناء التقدم بترشيح أمهاتهن للمشاركة في المسابقة وفق الشروط السالف ذكرها ولايحق التقدم لمن سبق وفازت بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ومراحل التقدم للمسابقة وموعد التصفيات.

ويتم التقديم للمسابقة بالإدارات التعليمية توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة، ويتم تشكيل لجنة التقييم من قبل الإدارة التعليمية، بموافقة مدير عام الإدارة لتصعيد الأم المثالية في كل مستوى من المستويات السابقة، ويتم إرسال بيانات واستمارات ومستندات لأم المثالية الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة لكل مستوى لتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

يذكر أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح الأحد 16 مارس الموافق 16 من الشهر الكريم.