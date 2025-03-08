حسين فهمي: رفضت فيلما مع آلان ديلون بسبب فيلم خلي بالك من زوزو

رفض الفنان حسين فهمي، فرضية انتحار الفنانة الراحلة سعاد حسني، مرجحا أن يكون القاتل شخصًا دخل بهدف السرقة.

ونفى خلال برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، وجود أعداء لسعاد حسني، قائلا: «مفيش أعداء لسعاد حسني، وعمر ما كان لها أعداء».

وفي رده على سؤال «من الذي قتلها؟»، قال: «ممكن يكون شخص داخل لهدف ثاني، يرتكب جريمة سرقة مثلًا، لكن جريمة قتلها تمت مع شخص ميعرفهاش، هذا رأيي وتحليلي، وممكن يكون مؤجر، أو داخل يسرق أي حاجة وداخل لمهمة معينة لقى حد ثاني».

وتابع: «سعاد حسني كانت صديقة عزيزة وكنت بحبها جدًا، وكانت تحبني جدًا»، مشيرا إلى أنه لم يرها بعد سفرها؛ لكنهما كانا على اتصال دائم.

كما تحدث عن علاقته بالفنان الفرنسي الراحل آلان ديلون، كاشفا عن رفضه العمل معه بسبب عدم إعجابه بالدور.

وقال:« آلان ديلون صاحبي جدًا وشخص لطيف جدًا، وكنا سنقدم فيلما معا؛ لكن رفضت بعد قراءة السيناريو لأنه كان دورًا ثانيًا، وعندما تقابلنا في كان، قلت له مش هشتغل معاك، أنت عملت (خلي بالك من زوزو)؟ أنا عملت خلي بالك من زوزو! قال لي إيه ده؟ قلت له فيلم قعد في السينما سنة ونصف، أنت عملت فيلم استمر في السينما سنة ونصف؟ قال لأ، مفيش فيلم بيقعد سنة ونصف، وكان يحضر اللقاء بعض المنتجين قالوا له عنده فيلم قعد سنة ونصف، قلت له لما تعمل (خلي بالك من زوزو)؛ أبقى تعال كلمني».