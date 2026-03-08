الآلاف يتظاهرون في لندن مطالبين بإنهاء الحرب على إيران

نظم آلاف المتظاهرين المطالبين بإنهاء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مسيرة باتجاه السفارة الأمريكية في وسط لندن.

وقادت مجموعات تشمل "حملة نزع السلاح النووي" ، و"أوقفوا الحرب"، و"حملة التضامن مع فلسطين"، و"الرابطة الإسلامية في بريطانيا"، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصدقاء الأقصى"، المسيرة إلى السفارة بعد ظهر السبت، بعد التجمع في منطقة "ميلبانك" بالقرب من وستمنستر، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وكان العديد من المتظاهرين يحملون الأعلام الإيرانية والفلسطينية بالإضافة إلى صور للمرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل في الضربة الافتتاحية للحرب يوم السبت الماضي.

ورفع البعض لافتات كتب عليها "أوقفوا حروب ترامب"، و"أوقفوا الحرب على إيران"، و"توقفوا عن تسليح إسرائيل"، و"لا للحرب على إيران".