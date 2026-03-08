أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و273 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و273 ألفا و290 فردا، من بينهم 930 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11742 دبابات، و24157 مركبة قتالية مدرعة، و38059 نظام مدفعية، و1673 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1322 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و164416 طائرة مسيرة، و4403 صاروخ كروز، و30 سفينة حربية، وغواصتين، و82101 من المركبات وخزانات الوقود، و4083 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.