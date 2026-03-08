فيديو - حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في المشاركة الأولى

افتتح حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق برشلونة الرديف، أهدافه بقميص الفريق الكتالوني، خلال مشاركته الأولى اليوم، الأحد، مع فريق الشباب تحت 19 عامًا.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني وهدف التقدم لفريقه خلال مواجهة هويسكا في الدوري الإسباني للشباب، خلال الشوط الثاني بعد ارتقاء مميز وضربة رأس رائعة، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكان حمزة عبد الكريم ساهم في الهدف الأول لفريقه، والذي تعادل به الفريق في الدقيقة 32 من المباراة، كما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 أهدرها زميله في الفريق على طريق بانينكا.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك «الفريق الرديف» خلال الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، ولكن تأخر الإجراءات منعت قيده مع الفريق ليشارك بعدها بشكل مؤقت مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، وظهر اليوم لأول مرة بقميص النادي.

وأوضح تقرير في صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن حمزة عبد الكريم سينتظم على أقصى تقدير في تدريبات فريق شباب برشلونة، حتى نهائي كأس كتالونيا، الذي لم يُحدد موعده بعد.