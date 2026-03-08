وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة نادي وادي دجلة

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة طارق راشد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مجالس إدارات الأندية الرياضية لمتابعة خطط العمل ودعم منظومة الرياضة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض مجلس إدارة النادي أبرز خطط التطوير خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف دعم الأنشطة الرياضية المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية بالنادي بما يتواكب مع المعايير الحديثة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأندية الرياضية، باعتبارها شريكاً أساسياً في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، مشيداً بالدور الذي يقوم به نادي وادي دجلة في دعم الرياضة المصرية وإعداد أجيال من اللاعبين المتميزين في مختلف الألعاب.