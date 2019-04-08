صندوق سيادي: روسيا قد تزيد إنتاج النفط 228 ألف برميل أو أكثر في يونيو

قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادي، للصحفيين يوم الاثنين إن روسيا قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار 228 ألف برميل يوميا أو أكثر في يونيو.

وأشار ديمترييف، أحد أبرز المسؤولين الداعمين لاتفاق الإنتاج مع أوبك، يوم الاثنين، إلى أن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط عندما تجتمع مع المنظمة في يونيو حزيران بسبب تحسن أوضاع السوق وتراجع المخزونات.

وأضاف ”من المحتمل اتخاذ قرار في إطار (اجتماع) يونيو، وفقا لظروف السوق في ذلك الوقت، بضرورة إلغاء هذه التخفيضات“.

وذكر أنه قد يكون من الملائم لروسيا أن ترفع الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا، وهو المقدار الذي خفضت به الإنتاج من قبل، ”بل وربما بأكثر من ذلك“.