ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع أسعار الأسهم قبل بدء موسم إعلان النتائج ربع السنوية للشركات.

كما اتجه المستثمرون إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا قبل صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الشهر الماضي، وظهور أي أنباء جديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد تراجع مؤشر الدولار إلى 08ر96 نقطة خلال تعاملات اليوم قبل أن يرتفع قليلا إلى 04ر97 نقطة، بما يقل بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن مستواه يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 30ر6 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 90ر1301 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل ليصل إلى أكثر من 1300 دولار للأوقية لأول مرة منذ 27 مارس الماضي.

وكان الذهب قد ارتفع يوم الجمعة الماضي بمقدار 30ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 60ر1295 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 130ر0 دولار إلى 216ر15 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 3750ر0 دولار إلى 9320ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.