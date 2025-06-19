مستشار رئيس الإمارات: الحكمة تقتضي وقف الحرب بين إسرائيل وإيران فورا

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن «الهجوم الإسرائيلي على إيران، والحرب الدائرة بينهما، لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «الحكمة والمسئولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها».

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلقت طهران دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأمريكي من التدخل في الحرب دعما لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأمريكي لهم للقيام بهجمات على إيران.

وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.