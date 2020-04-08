رامز جلال يهنئ شقيقه على «الفتوة»

هنأ الفنان رامز جلال شقيقه الفنان ياسر جلال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة طرح بوستر مسلسله الجديد "الفتوة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وعلق رامز قائلا: "ألف ألف مبروك يا غالي يارب بالنجاح إن شاء الله".

وتتناول أحداث المسلسل الحياة الاجتماعية في حي الجمالية قبل مائة عام ، من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى المتعلقة بالحارة المصرية قديما ، وتحديدا مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.

"الفتوة" بطولة كل من الفنانين ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.