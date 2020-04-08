خروج 7 حالات من أهالي دمياط من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج سبع حالات تحسنت صباح اليوم الأربعاء، من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من أهالي محافظة دمياط.

يذكر أن مستشفى تمي الأمديد لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة يوم الثلاثاء الماضي لمواطن من محافظة دمياط يبلغ من العمر 65 عامًا، بينما توفي اثنين من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في مستشفى العزل بالإسماعيلية منذ بداية المرض وتعافى جميع المصابين من أبناء الدقهلية وخروجهم من مستشفى العزل بالأسماعلية حتى أمس وعدد 12 مواطنًا.

وتم تجهيز مستشفى العزل بمدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية التي بدأت عملها منذ أسبوعين لعزل المصابين بحالات فيروس كورنا المؤكدة ضمن عشر مستشفيات خصصتها وزارة الصحة لذلك الغرض، وتخدم المستشفى أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتضم المستشفى 126 سريرًا جاهزًا لاستقبال المصابين، و25 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس، و25 مونيتور، وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة.

فيما دفعت جامعة المنصورة بفريق طبي؛ للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد، والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا داخل محافظة الدقهلية.

ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يومًا، حيث تم إرسال فريق مكون من 8 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب.