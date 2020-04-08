أمير كرارة ينشر بوستر «الاختيار»: «منسي الإسطورة»

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نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وظهر "كرارة" الذي يقدم شخصية الشهيد "المنسي"، مرتديا زي قوات الصاعقة بالجيش المصري ويحمل في يده أحد الأسلحة النارية أثناء مطاردته لأحد العناصر الإرهابية في سيناء وعلق ثائلا: "الاختيار (منسي الأسطورة)".

ويتناول العمل حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ويظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة الشهيد.

المسلسل بطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار،