 معهد روبرت كوخ يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا في ألمانيا - بوابة الشروق
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معهد روبرت كوخ يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا في ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 10:49 ص

أعرب رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، لوتار فيلر، مجددا عن تفاؤله إزاء فعالية إجراءات التقييد الاجتماعي السارية حاليا في ألمانيا لمكافحة جائحة كورونا.

وقال فيلر في مقابلة مع إذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء: "هناك اتجاه إيجابي على أية حال، ونربط هذا الاتجاه بالطبع بالإجراءات ... هذا يعني أن الإجراءات، التي اتخذها صانعو القرار السياسيون، ساعدت (في مواجهة الأزمة)، وهذا أمر جيد"، مؤكدا في المقابل أن الأمر يتعلق بتقييم لحظي ولا يعني ذلك تقليل الحذر.

وبحسب بيانات فيلر، فإن ما يسمى بـ"عدد الاستنساخ" لنقل العدوى يبلغ في ألمانيا حاليا 3ر1 - مع نطاق تأرجح واضح.

تجدر الإشارة إلى أن "عدد الاستنساخ" يبين متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن تُنقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب. وأوضح فيلر أن الهدف هو الوصول إلى عدد استنساخ أقل من 1 ؛ ما يعني تباطؤ انتشار الفيروس.

وأشار فيلر إلى أن عدد الاستنساخ ليس هو وحده الذي سيتوقف عليه قرار تخفيف إجراءات التقييد، بل أيضا نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة من المرض وإمكانات النظام الصحي.


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