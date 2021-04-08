سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالفيوم لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

وأكد سعفان أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها.

ولفت إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وأوضح أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

ووجه الوزير، مدير مديرية القوى العاملة في الفيوم، بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة.

ووجه سعفان أيضا، بعقد سلسلة من الدورات التدريبية "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى، والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطلب البدء فورا في الدورات التدريبية لإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة إيجابية.