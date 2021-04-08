هيئة الدواء: نسعى لزيادة الاستثمارات في مصانع المستلزمات الطبية

هيئة الدواء: المستلزمات الطبية في مصر مواكبة للإجراءات العالمية.. منتجاتنا قادرة على المنافسة مع نظيراتها بالدول الكبرى

قالت الدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بهيئة الدواء، إن كل التوجهات تصب دائمًا في دعم الصناعة المحلية، من خلال توفير بيئة إجرائية متكاملة، وتسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين على التعاون مع الهيئة في الإطار القانوني.

وأضافت بولس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك ما يقرب من 500 مصنع مستلزمات وأجهزة طبية وكواشف وأجهزة معملية، موجودة في شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعة، متابعة: «نسعى لأن يزداد هذا الرقم في المستقبل من ناحية العدد وضخ الاستثمارات».

وأكدت ضرورة السرعة في الإجراءات والاختصار في الوقت باعتباره عامل مهم بالنسبة للمستثمر، مضيفة أن المصانع المحلية مقارنة بالاستثمارات الأخرى لها أولوية وأسبقية وأفضلية، سواء في التقييم أو الدعم الفني.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بهيئة الدواء، أن المستلزمات الطبية في مصر مواكبة للإجراءات العالمية، من حيث الجودة والمواصفة، ما يمنح المنتج المصري قدرة تنافسية مع نظيره في الدول الكبرى.