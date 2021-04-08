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أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، تعيين حكام مصريين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 18 إبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز

وكشف مجاهد في تصريحات لقناة "TEN"، عن إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين.

كما أوضح مجاهد أن المباراة ستقام في موعدها، نافيا أي نية لتأجيلها.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن اتحاد الكرة يفكر في تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لنهاية الدوري، وذلك لأسباب أمنية.

وأسند مجاهد إدارة مباراة قمة الدوري لحكام مصريين بسبب التكلفة الباهظة التي يحصل عليها الحكام الأجانب في كل مباراة قمة تقام بين قطبي الكرة المصرية.

ويحمل الفريقين هذا الموسم شعار لا بديل عن الفوز نظرا لقوة المنافسة بينهما للتتويج بلقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة د، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما لعب الأهلي 11 مباراة فقط ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة.