ناشط هونج كونج ناثان لو يعلن قبول طلب لجوئه في بريطانيا

أعلن الناشط ناثان لو من هونج كونجو، الذي فر إلى بريطانيا في يونيو، أن لندن وافقت على طلب اللجوء الذي قدمه.

وقال لو في تغريدة ليل الأربعاء/الخميس: "بعد عدة مقابلات في 4 أشهر، أبلغتني وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة على طلب اللجوء الخاص بي".

وأضاف: "حقيقة أنني مطلوب بموجب قانون الأمن القومي تُظهر أنني أتعرض لاضطهاد سياسي شديد ومن غير المرجح أن أعود إلى هونج كونج دون مخاطر".

وكان لو ، وهو مشرع سابق، قد فر من هونج كونج مع تطبيق بكين لقانون الأمن الوطني المثير للجدل الذي يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب.

واستخدمت السلطات في هونج كونج ذلك التشريع بشكل متزايد لقمع المعارضة بالتركيز على الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وقال لو إنه يأمل في أن تساعد قضيته وزارة الداخلية البريطانية "على فهم المزيد عن الوضع المعقد في هونج كونج".