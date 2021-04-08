أوبرا الإسكندرية تنظم حفلًا فنيًا لطلاب تنمية المواهب

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً فنيًا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، وذلك وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة و تباعد المقاعد.

بدأ الحفل بتقديم طلاب فصل البيانو لمجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية،إلى جانب مجموعة من أعمال الموسيقار عمر خيرت منها خلى بالك من عقلك ، قضية عم أحمد ، تدريب الفنان أدهم أحمد.

وقدم طلاب فصل كورال الموسيقى العربية ، تدريب الفنان وليد حيدر ،مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها على اليادى، ابتهال دينى، عطشان يا اسمراني، محبة، يا حلو صبح ، إن راح منك يا عين، إن كنت ناسي، زي الهوى.

واختتم طلاب فصل السوزوكي والأوركسترا الحفل بمجموعة من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين، وذلك تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودي، وتدريب نرمين خليل، وكريم فؤاد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس في الموسم الفني لعام 2004، ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، الإيقاع، ذوى القدرات الخاصة.

ويهدف المركز إلى الارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.