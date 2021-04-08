 الصناعة: أصدرنا عدة قرارات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية - بوابة الشروق
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الصناعة: أصدرنا عدة قرارات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية

نيفين جامع
نيفين جامع
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:40 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:40 م
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات من شأنها الحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة يرافقها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد راشد، محافظ الجيزة معرض (أهلاً رمضان) بمحافظة الجيزة، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي.

وقالت وزيرة التجارة إن المعرض يستهدف توفير سلع شهر رمضان للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 15– 25 %، مشيرة الى ان المعرض مقام على مساحة 2000 متر مربع بمشاركة 80 عارض ويتضمن اقسام للخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والحاصلات الزراعية والبقوليات والدواجن والياميش.

وأكدت أن إقامة معرض (أهلاً رمضان) بالمحافظات يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة ان المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الاساسية ومن ثم السيطرة على الاسعار ومواجهة الغلاء الذي يتسبب فيه بعض التجار.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

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