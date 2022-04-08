كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، سبب غيابها عن دراما رمضان لأول مرة منذ 14 عامًا، قائلة إنها تركت الملعب هذا العام لأناس آخرين كي يتواجدون فيه.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلام الناس»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس: «استراحة محارب، عاوزة أتفرج من بعيد شوية وأعيد حساباتي في حاجات كتير»، متابعة: «حاسة إن مش هو ده رمضان اللي متعودة عليه من سنين فاتت».

وأكدت أنها تركت الدراما لغيرها هذا العام، لأن التمثيل لا ينتهي، قائلة إنه لا يستطيع أحد أخذ مكانها فترة غيابها: «كانوا عرفوا يعملوه وأنا موجودة».

وأوضحت سبب رفضها للأعمال التي تعرض عليها خلال الفترة الأخيرة، والذي يتمثل في رغبتها بمشاهدة الأعمال التي تعرض هذا العام كأي مشاهد عادي، مضيفة: «هشوف هم بيعملوا إيه».