استشهاد المشتبه به في تنفيذ هجوم تل أبيب

ذكر الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة أن قواته قتلت المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين في تل أبيب.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي"شين بيت" مقتل المشتبه به بعد العثور عليه صباح اليوم الجمعة .

وبعد بحث من قبل مئات الأفراد من قوات الاحتلال على مدى حوالي تسع ساعات، عثر على المشتبه به في يافا في جنوب المدينة مختبئا بالقرب من أحد المساجد وقتلته بالرصاص في تبادل لإطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به، 28 عاما، من منطقة جنين بالضفة الغربية.

وقتل شخصان على الأقل في هجوم الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحيتين هما رجلان( 27 و 28 عاما).

كما أصيب مالا يقل عن 10 أشخاص آخرين بأعيرة نارية. وقالت الشرطة أن المهاجم فتح النار على مرتادي إحدى الحانات في شارع ديزنجوف المزدحم.

وقتل 11 شخصا في سلسلة هجمات داخل إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. وفي هجومين من بين 3 هجمات في الآونة الأخيرة كان منفذي الهجوم من عرب 48 على صلة بتنظيم داعش. وفي الهجوم الأخير الأسبوع الماضي كان منفذ الهجوم فلسطينيا.