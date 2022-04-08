كشفت الفنانة هند صبري، الكثير من جوانب حياتها خلال لقاؤها مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي ٩٢.١ ببرنامج «اتنين..اتنين».

وقالت صبري في حديثها: «مش هنعرف طعم النجاح بدون تجربة الفشل ودايما بيكون لحكمة، ومش بفرح أوي بنجاحي ودايما بفكر نفسي إن النجاح بييجي بعد تعب كتير فالإحساس بيكون ممزوج بالمسؤولية وأصحابي بيقولولي انتي نكدية».

وأضافت أن الخوف من الآخرين يولد شعور يمكن تفسيره بأنه كراهية، متابعة: «فلسفتي في الحياة إني ميكنش فيه أحكام مسبقة على حد وأقدم المحبه عشان ألاقيها في المقابل، والطريقة دي حققت نتايج ترضيني».

وعن ثنائية الأمان والخوف، عقبت: «الأمان والخوف ثنائية لكن هي نفسها الحب والخوف لأن سبب الأمان هو وجود المحبة.. عمرك ما هتخاف في مكان فيه حب».

وعن ثنائية الحضور والغياب، تابعت صبري: «في مهنتنا ثنائية الحضور والغياب مهمة جدا لأن الغياب كتير مقلق والحضور بكثرة غلط، لازم توازن بينهم وده صعب في زمن السوشيال ميديا».

وواصلت: «الصحة والمرض أهميتها وضحت أكتر بعد أزمة كورونا وبقيت أقدر نعمة الصحة وأسيبها على الله لأن التفكير فيها كتير يسبب خوف وده بيأثر على المناعة وبيعرضنا للمرض».

‏وعن النقد والمدح، صرحت قائلة: «في مهنتنا مهمة جدا ثنائية النقد والمدح بس مش بتأثر بيهم.. ولو الفنان شاف قيمته الفنية مرتبطة بالمدح والجوايز هيبقى طول عمره أسير ليهم، مش بشكر ناقد مدح فيا لأنها مش علاقة شخصية.. هو بيأدي عمله وأما بقابلهم بقولهم كده وبيتفهموا ده.. ونفس الشيء، مش بكلم اللي رفض شغلي ومبزعلش».

واستطردت: «مش بحب السلبية.. أنا شخص إيجابي لو أقدر أعمل حاجة هعملها.. وبحاول في مجالات مختلفة زي الحفاظ على البيئة أو دعم برنامج التغذية العالمي».

‏ولفتت إلى أهمية الجانب الروحي لي حياتها، قائلة: «الجانب الروحى مهم جدا وبشبعه بالتعبد والتأمل والقراءة عن العوالم المختلفة والطب الهندى القديم».

‏وعن ثنائية الخير والشر، علقت: «الخير والشر موجودين فينا كلنا وأهم ثنائية في الدراما.. الثنائية دي اختيار شخصي تحب تنمي إيه وإزاي تواجه أي نزعة شر بداخلك وتجاهد نفسك».