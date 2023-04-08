تعهدت رئيسة وزراء إسكتلندا السابقة نيكولا ستارجن "بالتعاون الكامل" مع الشرطة بعد اعتقال زوجها، الرئيس التنفيذي السابق للحزب القومى الاسكتلندي، خلال تحقيق في الشؤون المالية للحزب.



وفي أول تصريحات علنية لها منذ اعتقال بيتر موريل قالت ستارجن إن الأيام الأخيرة كانت "صعبة بشكل واضح" حيث أدلت ببيان قصير خارج منزل الزوجين في جلاسكو اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقالت زعيمة الحزب القومى الاسكتلندي السابقة إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق في إنفاق حوالي 600 ألف جنيه إسترليني (745 ألفا و300 دولار) تم تخصيصها لحملة الاستقلال "بقدر ما هناك أشياء قد أرغب في قولها".



وأضافت في تصريحات للصحفيين: "من الواضح أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة ومثيرة للغاية في بعض الأحيان لكنني أفهم أن هذا جزء من عملية".



وقالت عضوة البرلمان الإسكتلندي إنها تتفهم "التدقيق الذي يأتي عليها كشخصية عامة"، مضيفة: "لكن يحق لي أيضا الحصول على القليل من الخصوصية في منزلي".



وطلبت من الصحفيين "احترام" خصوصية جيرانها أيضا وسط "الاضطراب والإزعاج" منذ اعتقال موريل يوم الأربعاء.