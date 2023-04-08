تقارير: ظهور مجموعة جديدة من الوثائق العسكرية السرية الأمريكية على الإنترنت

أفادت تقارير، بظهور مجموعة جديدة من الوثائق على الإنترنت تحتوي على أسرار عسكرية أمريكية بشأن أوكرانيا والصين والشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أكثر من 100 وثيقة سرية، من الوثائق التي نشرت على موقع تويتر وغيره من المواقع يوم الجمعة، تحتوى على معلومات بشأن وضع القتال في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه يبدو أن الوثائق صادرة عن الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات، كما نشرت أيضا على تطبيق الدردشة "ديسكورد".

وقال متحدثون للصحيفتين إن وزارة الدفاع تحقق في نشر الوثائق.

ونقلت صحيفة تايمز عن مسؤول بارز لم تكشف عن هويته قوله إن التسريب يشكل كابوسا للعيون الخمس، في إشارة إلى الشراكة في المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

وبالإضافة إلى المعلومات الخاصة بأوكرانيا، احتوت الوثائق أيضا على معلومات سرية بشأن الصين والموقف العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادي والإرهاب في الشرق الأوسط.