العطار: اتحاد الكرة استفاد من أزمة خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

‏أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه تعرض للظلم من قبل جماهير الأهلي في أزمة استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر برنامج نجوم في عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت اف ام: "استفدنا من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائي ذهابًا وإيابًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف: "لم أقم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر في تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم يأتِ إلى مكتبي أولاً في الاتحاد المصري لكرة القدم، بينما يمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض عليا".

وأتم وليد العطار تصريحاته قائلًا: "هناك تحول رقمى في الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الماضية".